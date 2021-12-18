للعائلة السعودية.. ماكسيس G50 موديل 2022 |صور

تعتبر النسخة ماكسيس G50 موديل 2022 واحدة من السيارات العائلية، والتي تقدم داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات، حيث تضم باقة من المواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب التصميم الداخلي الذي يتسم بالرحابة مع الطابع العائلي.

تصميم السيارة ماكسيس G50 موديل 2022

تضم السيارة مقصورة داخلية تتسع لـ 8 مقاعد، بينما تعتمد خارجيًا على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2.800 متر، مع نسبة طول تصل لـ 4.825 متر، و 1.825 متر للعرض الكلي، و 1.778 متر للارتفاع.

تقنيات الامان والحماية للسيارة ماكسيس G50 موديل 2022

تحتوي السيارة على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى برنامج الثبات الالكتروني، مع تقنية رصد ومتابعة النقاط العمياء، و متابعة ضغط الهواء بالاطارات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وانذار مانع للسرقة، وقفل مركزي، و 4 نوافذ كهربائية، مع حساسات ركن وكاميرا خلفية.

الاداء الفني لمحرك السيارة ماكسيس G50 موديل 2022

تستمد ماكسيس G50 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 167 سي سي، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

أسعار السيارة ماكسيس G50 موديل 2022 داخل السوق السعودي

الفئة الأولى ماكسيس G50 2022 1.5T Elite بقيمة قدرها 72.990 ريال.

الفئة الثانية ماكسيس G50 2022 1.5T Executive بقيمة قدرها 76.990 ريال.

الفئة الثالثة ماكسيس G50 2022 1.5T Luxury بقيمة قدرها 83.990 ريال.