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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين بقتل وسرقة سائق توكتوك في الإسكندرية

محاكمة
محاكمة

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني سعد النجار، اليوم السبت، محاكمة كل من "أ.ع.م."، صنايعي، و"م.ي.ع"، سائق "توكتوك"؛ لاتهامهما بقتل "ك.ح.م"، سائق "توكتوك"، ثم سرقته، وذلك في القضية رقم 2276 لسنة 2021 جنايات برج العرب.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد العثور على جثة شخص مقتولًا، وملقى في إحدى الأماكن النائية داخل نطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن المتهمين عقدا العزم، وبيتا النية؛ لقتل المجني عليه، حيث وضعا خطتهما لارتكاب الواقعة، والتي بدأت بمهاتفة أحد المتهمين للمجني عليه، وما أن حضر حتى استقل معه مركبة الـ"توكتوك" الخاص به ثم طلب منه توصيله إلى أحد الأماكن في نطاق دائرة القسم.

وأضافت التحقيقات، أنه وما أن وصل المتهمين إلى مكان الواقعة - بعيدًا عن أعين المارة - طلبا من المني عليه التوقف، فانصاع لهما، ليقوم بطعنه بسلاح أبيض "كتر" في رقبته، فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم أخذ حجر من الأرض، وضربه به على رأسه، فهشمها، وتركه حتى فارق الحياة، واستولى على الـ"توكتوك"، وهاتفين محمولين، ولاذا بالفرار.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض على المتهمين، وباقتيادهما إلى ديوان قسم الشرطة، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وبإحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، اتخذت قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد عبد المحسن حسومه، وأكرم عبد المنعم إبراهيم، وبسام محمود جنيدي.

 

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