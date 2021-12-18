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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. رانيا محمود ياسين تلفت أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

صدى البلد

شاركت الفنانة، رانيا محمود ياسين، جمهورها، أحدث ظهور لها، ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا ياسين بإطلالة كاجوال جذابة مرتدية جاكيت باللون الفسفوري و بنطلون جلد باللون الاسود ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

رانيا محمود ياسين تناشد عبلة كامل العودة للساحة الفنية

من داخل سيارتها.. رانيا محمود ياسين بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور |شاهد

أحدث أعمال رانيا محمود ياسين كان مسلسل "الطاووس" مع النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، وفرح الزاهد وغيرهم، سيناريو وحوار كريم الدليل تحت إشراف المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.


وشاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "فلانتينو" أمام الزعيم عادل إمام.


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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