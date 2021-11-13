رانيا محمود ياسين تناشد عبلة كامل العودة للساحة الفنية

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة للفنانة الكبيرة عبلة كامل، بسبب ابتعادها عن الساحة الفنية وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتبت رانيا ياسين عبر الفيس بوك: "هو ممكن عبلة كامل ترجع بقي والنبي يا ست عبله محتاجينك كفايه شبيهات وناس تقلدك عايزين الأصل".

يذكر أن آخر أعمال النجمة عبلة كامل مسلسل "سلسال الدم" الجزء الخامس، والذى عرض منذ 3 سنوات، وشاركها البطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين المشاركين فى الأجزاء السابقة، ومن المنضمين للجزء الخامس، الفنان الكبير أحمد بدير ورانيا فريد شوقى وأحمد سلامة، والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، من إنتاج لؤى عبد الله.

