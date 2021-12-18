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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى ميلاده..حكاية خلاف أنهاه عادل إمام مع طلعت زكريا خلال زيارة

طلعت زكريا
طلعت زكريا

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زكريا ، والذى كان يعد واحداً من اهم نجوم الكوميديا على الساحة الفنية . 

 ولد طلعت زكريا محمد يوسف في الإسكندرية عام 1960 ، وظهر عليه ملامح حفة الظل من طفولته .

 تخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984 وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982  وهي مسرحية تم صبغها بطابع مصري شعبي، وهي من إعداد الشاعر أمل دنقل عن مسرحية

قدم  طلعت زكريا عدداً من الأعمال التلفزيونية والمسرحية ، أبرزها مبروك جالك قلق ، حاحا وتفاحة ،  طباخ الرئيس ، بابا جاب موز ، العراف ، وغيرها من الأعمال 

 وفي سبتمبر 2007 أُصيب الفنان طلعت زكريا  بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، أدت إلى اعتزاله العمل لفترة وجيزة، ثم توفى في 8 أكتوبر 2019 إثر أزمة صحية، عن عمر يناهز 59 عاما . 

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وفى السطور التالية نرصد أبرز المواقف فى حياته : 

1- تزوج الفنان طلعت زكريا مرتين الاولى من سيدة من خارج الوسط الفنى انجب منها إيمى وعمر ، ثم تزوج من سيدة من اخرى من خارج الوسط الفنى وهى والدة الفنانة هنا الزاهد والتى اكدت ان الفنان طلعت زكريا هو من تؤلى تربيتها ورعايتها . 

 

2- كانت هناك علاقة صداقة ومحبة تجمع بين الفنان عادل إمام والفنان طلعت زكريا ، الا ان خلاف نشب بينهما خلال أحدى الأعمال الفنية ، وفأجىء الفنان عادل إمام طلعت زكريا بزيارته له خلال تصوير أحد الافلام ، مما جعل الفنان طلعت زكريا يؤكد ان ما فعله الزعيم من شيم الكبار . 

 

3- كان الفنان طلعت زكريا يحلم بتقديم سلسلة أفلام على غرار طباخ الرئيس ، مثل سواق الرئيس وغيرها من الافكار الا ان القدر لم يمهله ذلك .

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