قاريء يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن أبن عمه المتغيب

أرسل القارئ صادق ربيع يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن ابنته المفقودة.

وقال ربيع في استغاثته ابن عمي صلاح ربيع ضاحي ٥٥ عام متغيب منذ فتره ونحن مقيمون بمركز اسنا بمحافظة الأقصر من يجدو الرجاء الاتصال علي رقم ٠١١١٠٩٩٨٢٩٢.

وطالب المسئولين بسرعة البحث عن ابن عمه قبل حدوث كارثة إنسانية له.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.