استعدادا لافتتاح الرئيس لها..مدبولي يصل إلى أسوان لتفقد عدد من المشروعات

وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أسوان، لتفقد عدد من المشروعات استعدادا لافتتاحها رئاسيا وذلك في اطار متابعة رئيس الوزراء للمشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات استعدادا لافتتاحها والوقوف على نسب التنفيذ .



وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم إقامتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام السويفى، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة ببدء الانتقال التدريجى للحكومة للعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بنهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل عدد من الوزارات فى تسلم المباني الخاصة بها، وتواجد عدد من الوزراء بمقار وزاراتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يتم التشغيل التجريبى لهذه المبانى على مدى الأشهر الستة المقبلة.



وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحديد وتأمين شوارع معينة لحركة الموظفين ورواد الحي الحكومي خلال فترة التشغيل التجريبى، بحيث تكون بعيدة عن المناطق التى تشهد أعمال بناء بمختلف أحياء العاصمة الإدارية، وأن يتم منع سير سيارات النقل فى هذه الشوارع.