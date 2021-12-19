وفيات البرلمان.. رحيل 7 نواب في 2021 آخرهم النائب أحمد زيدان

شهد عام 2021 رحيل 7 أعضاء بمجلس النواب الحالي، بدأت برحيل 4 أعضاء خلال مرحلة الانتخابات لتتوالى بعدها حالات الوفاة من النواب على مدار العام، آخرها رحيل النائب الشاب أحمد زيدان.

وفيما يلي نستعرض النواب الراحلين في 2021 من الأقدم للأحدث:

وفيات برلمان 2021

1- النائب فوزي فتي

كان فوزي فتي، عضو القائمة الوطنية ( من أجل مصر)، أول النواب الراحلين بعد صراع مع المرض، بعدما حسم عضويته الجديدة في البرلمان كنائب عن القائمة الوطنية بالدقهلية، ومن ثم تم تصعيد المرشح الاحتياطي له وهي ابنته أيه فوزي فتي وبالفعل تم تعيينها بالمنصب وأدت اليمين الدستورية.

2- جمال حجاج

ولم يهنأ الدكتور جمال حجاج رئيس التأمين الصحي بالقليوبية، بمقعده داخل البرلمان، حيث توفى هو الآخر متأثرا بفيروس كورونا، بعد فوزه في الانتخابات عن دائرة بنها وكفر شكر، وتوقفت عضلة القلب، كما فشلت محاولات الأطباء في إنقاذه.

3- اللواء حسن عيد

ونتيجة وعكة صحية رحل النائب حسن محمد محمود عيد، وشهرته اللواء حسن عيد، أعلنت عائلته وفاته مساء يوم 25 ديسمبر 2020 ليكون النائب رقم 3، وذلك بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة بالمقعد الفردي بانتخابات مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالسويس، ويذكر أن اللواء حسن عيد شغل منصب مساعد وزير الداخلية.

4- سعد الجمال

كما رحل النائب سعد الجمال عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، وتم تشييع جثمانه بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

5- اللواء كمال عامر

و رحل أيضا النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ليكون رقم 5 ضمن النواب الذين رحلوا عن برلمان 2021.

6- فرحة الشناوي

سجلت النائبة المعينة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب وأستاذ المناعة بكلية الطب بالجامعة، سادس حالة وفاة ببرلمان 2021.

7- أحمد زيدان

فيما شهد منتصف الشهر الماضي، آخر الراحلين في 2021، وذلك بوفاة النائب أحمد زيدان ،عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن عمر يناهز الـ 34 عاما، بسبب وعكة صحية نقل على إثرها إلى الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات القاهرة.