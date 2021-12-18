نشرة البرلمان| عقوبات رادعة للمتسترين على الموظف متعاطي المخدرات.. وصحة النواب تكشف حقيقة انتشار أوميكرون في مصر

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:

حذف المصطلحات الإنجليزية ومشروع قانون للتعريب.. البرلمان ينتصر للغة العربية في يومها العالمي



الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التستر على الموظف متعاطي المخدرات



مقترح برلماني بعدم اشتراط سن معينة في ندب ونقل الموظفين بين الجهات الحكومية



بعد ظهور 3 حالات.. صحة النواب: أوميكرون غير منتشر في مصر



برلماني يفتح ملف أزمة عمال شركة مضارب الإسكندرية وعدم صرف مستحقاتهم المالية



لمساعدتهم في القيادة.. مشروع قانون جديد في البرلمان من أجل أصحاب الهمم



كيف يتم الحكم في القضايا حال غياب الخصوم؟.. قانون الإجراءات الجنائية يجيب



برلمانية: لقاحات كورونا لم تثبت فاعليتها ضد متحور أوميكرون