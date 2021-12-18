مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

حادث تصادم

لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 6 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم، اليوم السبت، اثر وقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي مع سيارة شرطة "بوكس" أمام بنزينة عبد المعبود اتجاه القاهرة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وحفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بحادث تصادم 3 سيارات ملاكي مع سيارة شرطة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات ملاكي مع سيارة شرطة "بوكس"، أمام بنزينة عبد المعبود اتجاه القاهرة بنطاق مركز إيتاي البارود.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة فى أنحاء الجسم وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.