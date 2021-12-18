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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.."وقاية" توصي بتجنب السفر لخارج المملكة

السعودية.. وقاية
السعودية.. "وقاية" توصي بتجنب السفر لخارج المملكة

أوصت هيئة الصحة العامة بالمملكة العربية السعودية "وقاية" الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر.

أوضحت الهيئة السعودية أن التوصية تأتي نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض "كوفيد - 19" وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.

أوصت "وقاية"المسافرين القادمين من خارج السعودية من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.

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كما أوصت "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة.

وأكدت هيئة الصحة في السعودية للجميع أهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية.

السعودية وقايه السفر المملكة هيئة الصحة العامة كورونا اوميكرون

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