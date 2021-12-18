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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل الانتقادات.. اعرف مكاسب المنتخب المصري من كأس العرب.. اكتشاف اللاعبين والقضاء على ظاهرة الأهلي والزمالك الأبرز

منتخب مصر
منتخب مصر

حصد منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش المركز الرابع بالبطولة العربية المقامة بقطر عقب الهزيمة من المنتخب القطري بركلات الترجيح في اللقاء الذي جمع بينهما مساء ظهر اليوم على ملعب 974

وعلى الرغم من إخفاق المنتخب الوطني آمال الجماهير المصرية التي كانت تأمل في التتويج بالبطولة نظرا لقوة الفراعنة إلا أن المنتخب الوطني تمكن من تحقيق العديد من المكاسب والتي نرصدها في التقرير التالي:-

 

الوجوه الجديدة تزين المنتخب المصري

 

تمكن المنتخب المصري من تحقيق الهدف الأبرز من خوض بطولة كأس العرب وذلك عقب اختيار كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب عناصر جديدة ليخالف كافة التوقعات التي اعتاد عليه الجميع نظرا للاعتماد على قطبي الكرة المصرية “ الأهلي والزمالك” بصفة رسمية من قبل .

وظهر العديد من اللاعبين الجدد التي انضمت للمنتخب الوطني وقدت أداء جيد وعلى رأسهم أحمد رفعت وحسين فيصل صاحب الـ 22 عاما وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلي  الذي تمكن من تقديم أداء جيد  ومحمد عبد المنعم 

 

كيروش يعيد مقولة المنتخب للجميع

 

نجح كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني في القضاء على ظاهرة الانحياز وعدم الاهتمام لانتقادات الموجه له في اختيارات اللاعبين منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب 

وأكد كارلوس كيروش أن المنتخب الوطني متاح لكافة عناصر لاعبي الكرة المصرية دون الاعتماد على بعض اللاعبين كما كان يحدث من قبل حيث تمكن كيروش من استبعاد ثنائي النادي الأهلي “ محمد شريف ومحمد مجدي قفشة ”، وعدم اللجوء لطارق حامد لاعب الزمالك ليبهر الجميع باختياراته .

 

الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية

 

يخوض المنتخب الوطني أول مباراة رسمية بعد الإنتهاء من منافسات كأس العرب بقطر يوم 11 يناير المقبل أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في المجموعة التي تضم كل من “مصر ونيجيريا والسودان وغينيا بيساو”.

 

ووضع كارلوس كيروش اللمسات النهائية لعناصر المنتخب الوطني قبل خوض بطولة كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم 2022 بقطر .

 

الحصول على مليون و500 ألف دولار

 

يحصل المنتخب الوطني على مليون و500 ألف دولار عقب حصوله على المركز الرابع ببطولة كأس العرب أي ما يعادل  24 مليون جنيه .

 

 

 

محمد مجدي قفشة المنتخب الوطني الأهلي والزمالك الزمالك الأهلى محمد شريف

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