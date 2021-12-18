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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن تسجيل 7 حالات وفاة بسبب "أوميكرون"

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، اليوم السبت، وفاة سبعة أشخاص بسبب متحور "أوميكرون".

وأضافت الوكالة أن عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى بالمتحور الجديد وصل إلى 85.

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إصابات "أوميكرون" تصل إلى 25 ألف إصابة في بريطانيا

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم السبت، عن وصول إصابات متحور أوميكرون الجديد إلى ما يصل لـ 25 ألف إصابة، وذلك عقب تسجيل أكثر من 10 ألف حالة جديدة.

وفي وقت سابق، حذرت هيئة مقدمي الخدمات الصحية في بريطانيا من ارتفاع عدد مرضى كورونا بمستشفيات لندن.

وقالت مصادر في هيئة مقدمي الخدمات الصحية NHS إنه "تم تحذير القادة الصحيين من أن متحور "أوميكرون" أصبح موجودا في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة، كما تم التحذير من ارتفاع معدلات العدوى بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.

قالت المصادر إنه يتم التعامل حاليا مع جميع الإصابات المسجلة في لندن على أنها إصابات بمتحور "أوميركرون"، مبينة أن نسبة إشغال أسرة العناية في المستشفيات ترتفع 2% كل يوم.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أول حالة وفاة لمريض بريطاني أصيب بمتحور كورونا أوميكرون.

وقال جونسون: "للأسف، تأكدت وفاة مريض على الأقل بالمتحور أوميكرون" بعدما حذر الأحد من موجة إصابات بها.

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