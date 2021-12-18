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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يستفر في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري،  بنهاية تعاملات اليوم السبت  علي مستوى البنوك العاملة بمصر.


وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيه  للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 15- 12-2021

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 8- 12-2021


وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في  بنكي مصر والأهلي.


ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".


وسجل سعر الدولار 15.67 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

أعلى سعر

وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي  ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار أمام الجنيه مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر

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