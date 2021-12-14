عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاستقرار سيد الموقف.. سعر الدولار في البنوك اليوم 14-12-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا  مع مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-12-2021، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر.


وقال البنك المركزي المصري  عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الدولار سجل 15.66 جنيها  للشراء مقابل 15.75 جنيها للبيع
 

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 13-12-2021

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -12-2021

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه  15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع في  بنكي مصر والأهلي.


ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر 15.66 جنيها للشراء و 15.76 جنيها للبيع  في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".


وسجل سعر الدولار 15.67 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".

أعلى سعر


وبلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي  ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيها للشراء و15.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه مال واعمال اخبار مصر

موضوعات متعلقة

سعر الدولار في البنوك بختام التعاملات اليوم

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إٍسرائيل غدا بسبب إيران

دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال

أخبار التكنولوجيا|القيمة السوقية لـ آبل تقترب من 3 تريليونات دولار.. و3 ميزات في واتسآب تمنع الآخرين من التطفل عليك

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم 14-12-2021

هافال أورا تتألق في معرض جدة الدولي للسيارات .. صور

البرلمان يفتح ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

100جنيه لمغادرة مصر و25 قرشا للمشروبات الغازية.. إقرار رسوما ضريبية جديدة

قرار جماعي.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حقيقة وقف الدراسة

انخفاض الأسعار..أول تعليق من الزراعة على توجيه السيسي بإلغاء ضرائب القيمة المضافة

ميدو عن أزمة شريفة ماهر: يوم القيامة قرب

قتلها واستخبى تحت السرير.."سعودي" يمزق جسد زوجته بـ 3 طعنات في بشتيل

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

أوميكرون يصيب الأطفال.. دراسة تحذر من تفشي الفيروس في هذه الفئة العمرية

تنفس اصطناعي.. رجل ينقذ قردا من الموت بطريقة غير متوقعة|فيديو

نادر جدا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم | صور

فيديو

علقة سخنة بسبب مصاريف الولادة .. زوج يعتدي على زوجته الحامل

إعفاءات ضريبية جديدة .. قرارات عاجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. فيديو

الداخلية تكشف كواليس مكالمة مفبركة ومنتحلي صفة مسؤولين

الداخلية تكشفهم .. اعترافات المتهمين في التسريب المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ