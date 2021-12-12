سعر الدولار اليوم الأحد 12- 12- 2021 في البنوك

استمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري علي مدار شهر ونصف حتي بداية تعاملات اليوم الأحد، الموافق 12-12-2021، دون أي تغيير علي مستوي البنوك العاملة بمصر.



وقال البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي إن متوسط سعر الصرف الأجنبي قد سجل 15.66 جنيه للشراء مقابل 15.75 جنيه للبيع

وبلغ أقل سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنكي مصر والأهلي.



ووصل سعر الدولار لدي معظم البنوك العاملة بمصر بنحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوططني QNB، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري، المشرق، المصرف المتحد، عودة، قناة السويس، مصر إيران للتنمية، العربي الافريقي الدولي، البركة، بلوم".



وسجل سعر الدولار نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، الامارات دبي الوطني".



أعلى سعر



بلغ أعلى سعر لـ الدولار في بنوك الاهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، بقيمة 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.



