أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي " أحمد حمدي تقريرًا مفصلًا أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 12- 12 - 2021، في القاهرة والمحافظات.



سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.74 جنيه للبيع، و15.64 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 17.87جنيه للبيع و17.67 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.00 جنيه للبيع و20.76 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.19 جنيه للبيع و4.18 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى 52.03 جنيه للبيع و49.22 للشراء.