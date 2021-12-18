إلى الأشواط الإضافية.. التعادل السلبي يحسم الوقت الأصلى بين الجزائر وتونس

حسم التعادل السلبي دون أهداف على مجريات الوقت الأصلى بين منتخب الجزائر ونظيره التونسي، في المباراة التي تجمع المنتخبين على “استاد البيت” ضمن نهائي كأس العرب للتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وبدأت المباراة سريعة من الطرفين وكانت تونس صاحبة المبادرة في تهديد الجزائر من تسديدة صاروخية عن طريق نعيم سليتي من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء الجزائر تصدى لها الحارس رايس مبولحي بصعوبة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.



وردت الجزائر سريعا وأهدرت هدف محقق بعد انطلاقة سريعة من بغداد بونجاح على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه طيب مزياني المتمركز دون رقابة دفاعية في مواجهة المرمى تماما لكن الأخير استقبل الكرة بتسديدة غير متقنة مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

وسقط يوسف المسكاني على الأرض بعد تدخل من لاعب الجزائر، فدخل اللاعبون في مناوشات خاصة سيف الدين الجزيري وبغداد بونجاح ليتدخل الحكم لفض الاشتباك ويشهر البطاقة الصفراء للثنائي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أفضلية نسبية من لاعبي المنتخب الجزائري على مستوى السيطرة بمناطق وسط الملعب.

وسدد منتخب الجزائر 4 كرات على المرمي ومقابل كرة من تونس في الشوط الأول.

وقبل لحظات من نهاية الوقت الاصلي هدف محقق ضائع للمنتخب التونسي بعد هجمة مرتدة سريعة بمجموعة من التمريرات المتدرجة من الخلف للأمام وصلت بالنهاية لسيف الدين الجزيري المنطلق بشكل ذكي خلف الدفاع الجزائري داخل منطقة الجزاء والذي أطلق تسديدة قوية مرت إلى جوار القائم الأيسر للمرمى.

تشكيل منتخب تونس:

حراسة المرمى: معز حسن.

الدفاع: محمد دراجر، منتصر الطالبي، بلال العيفة، محمد أمين بن حميدة.

الوسط: غيلان الشعلالي، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري.

وفي الهجوم: نعيم السليتي، يوسف المساكني، سيف الدين الجزيري.

تشكيل منتخب الجزائر:

في حراسة المرمى: رايس وهاب مبولحي.

الدفاع: حسين بن عيادة، إلياس شتي، جمال بن العمري، عبدالقادر بدران.

الوسط: حسام الدين مرزيق، سفيان بن دبكة.

وسط الهجوم: ياسين إبراهيمي، يوسف بلايلي، طيب مزياني.

وفي الهجوم: بغداد بونجاح.