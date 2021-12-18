في يومها العالمي |مرثا محروس تشيد بمبادرات الهجرة للحفاظ على اللغة العربية

عبرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فخرها بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

و قالت “ محروس” خلال بيان لها اليوم، أفتخر بهذا الاحتفال العالمي فاللغة الغربية هي لغة التراث وأشعر بالاستياء من عدم تقدير متكلميها لها فهي مرآة الثقافة العربية وأيضا لغة الوحدة العربية.

وأشادت وكيل لجنة الإتصالات بالبرلمان، قائلة أعجبني المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج محاولة للحفاظ علي الهوية العربية علي المستوي الدولي فهي مبدأ أساسي من مبادئ الهوية العربية.

وتابعت البرلمانية، يجب أن نتكاتف ونرسخ اهتمامنا باللغة العربية داخل شعوبنا مع استخدام الأسلحة الأهم وهم الإعلام والفن مؤكدة أنهم القوي الناعمة التي تؤثر بشكل كبير علي للشعوب بشكل طويل المدي ولكن أثرها فعال.

وشددت النائبة، علي ضرورة الاهتمام من كافة الأجهزة المعنية بهذا ، مختتمة بتوجيه تحية لسيادة الرئيس الذي دائما يسعي لبناء جمهورية مصرية عربية جديدة تحافظ علي هويتها وثقافتها من خلال تبنيه حملات جاءت ضمن مشروع حياة كريمة فيما يخص الثقافة والتعليم باللغة العربية ومتأكدة تأكيد تام أن هذا سوف نجني ثمار نجاحه في المستقبل القريب.