منع الحجز والدخول.. لميس الحديدي تكشف آداب زيارة المتحف المصري الكبير
سقط من الحنطور.. وفاة مرشد سياحى بالأقصر أثناء اصطحابه مجموعة من السائحين
ضريبة جديدة على المنازل مرتفعة القيمة لزيادة حصيلة الموازنة البريطانية
حماقي يتألق بحفل ضخم في الجلالة.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده| صور
دراسة: انبعاثات الوقود الأحفوري في العالم تسجل رقما قياسيا جديدا في 2025
أسماء جلال تعترف لأبلة فاهيتا: كان فيه قمل في شعري
كوب 30 يبحث للمرة الأولى المخاطر البيئية لاستخراج المعادن الحاسمة في التحول الأخضر
مصر قضت على العشوائيات .. تعليق قوي من أحمد موسى | بث مباشر
بعد 72 ساعة من جولة محافظ الإسكندرية.. تركيب إشارة مرورية جديدة بالفلكي
منتجو الدواجن: نستهلك 4.5 مليون دجاجة يوميا.. ومحدش يشتري البيض بأكتر من 120 جنيه
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025
استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1
رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025

محمد البدوي

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأوضاع تحسنت في القناة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وأن الأفضل كان في النصف الأول من نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى وجود تحسن في عدد من المؤشرات، منها العائد بالدولار الذي تحسن بنسبة عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس حالة الاطمئنان التي سادت بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن.


وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن أسباب التحسن الأكبر خلال نوفمبر الجاري جاءت عقب قمة ومؤتمر شرم الشيخ للسلام بضمان الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب، ما أدى إلى ضمان استمرار وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، هذا التطور دفع الحوثيين إلى إعلان وقف عملياتهم في باب المندب عبر استهداف السفن، وهو ما منح الشركات الملاحية والسفن طمأنينة للبدء في التجربة.

 باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس

وأوضح أن عبور سفينة CMA يُعد تجربة لعبور الممر من باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، قائلًا إنه عبر مركبان في الأول من نوفمبر والثامن منه من الشمال إلى الجنوب، واليوم عبر مركبان آخران من الجنوب إلى الشمال.

 وأضاف أنه كان على متن مركب قادمة من باب المندب واطمأن على الأوضاع؛ كما أوضح أن التحسن في العائد الدولاري بلغ عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وأن هناك تحسنًا في عدد السفن بنسبة تسعة بالمئة خلال النصف الأول من نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.


وعن توقعاته للفترة المتبقية من عام 2025؛ قال إن بقية هذا العام لن تشهد زيادة كبيرة، لأن الأشهر التسعة التي مضت منذ بداية العام، وتحديدًا يناير 2025، كانت الأسوأ. وإذا كانت الإيرادات قد بلغت بنهاية عام 2024 نحو 3.9 مليار دولار، فمن المتوقع أن يختتم عام 2025 بإيرادات تصل إلى 4.2 مليار دولار لكنه أشار إلى أن التحسن الأكبر سيظهر خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة مقارنة بما هو متوقع لنهاية 2025 والبالغ 4.2 مليار دولار.

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

أون لاين في دقائق.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025

سارة خليفة

غدًا.. استكمال محاكمة سارة خليفة بتهمة تصنيع المواد المخدرة

أسلحة نارية

تفاصيل القبض على3 أشخاص لإطلاقهم أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز عضو مجلس نواب بقنا

ارشيفية

سقط من السلم.. مصرع مسن بأحد مراكز الدقهلية

أمراض خطيرة قد تصيبك بسبب الإفراط في تناول الطعام.. دراسة تحذر

أعراض وأمراض تستدعي التوقف عن شرب الشاي الأخضر فورًا

أطعمة تساعدك على الحصول على كلى نظيفة وسليمة وقوية.. أحرص عليها

معشوقة الجماهير.. سعر ومواصفات شيفرولية لانوس في سوق المستعمل ‏

آيتن عامر

إصابة مفاجئة في عينها.. ماذا حدث لآيتن عامر بتصوير “كلهم بيحبوا مودي”

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

