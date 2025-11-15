رئيس هيئة قناة السويس: 9% تحسن في أعداد السفن خلال النصف الأول من نوفمبر2025

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الأوضاع تحسنت في القناة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وأن الأفضل كان في النصف الأول من نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى وجود تحسن في عدد من المؤشرات، منها العائد بالدولار الذي تحسن بنسبة عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس حالة الاطمئنان التي سادت بعد إعلان الحوثيين وقف استهداف السفن.



وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن أسباب التحسن الأكبر خلال نوفمبر الجاري جاءت عقب قمة ومؤتمر شرم الشيخ للسلام بضمان الرئيس السيسي والرئيس الأمريكي ترامب، ما أدى إلى ضمان استمرار وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، هذا التطور دفع الحوثيين إلى إعلان وقف عملياتهم في باب المندب عبر استهداف السفن، وهو ما منح الشركات الملاحية والسفن طمأنينة للبدء في التجربة.

باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس

وأوضح أن عبور سفينة CMA يُعد تجربة لعبور الممر من باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس، قائلًا إنه عبر مركبان في الأول من نوفمبر والثامن منه من الشمال إلى الجنوب، واليوم عبر مركبان آخران من الجنوب إلى الشمال.

وأضاف أنه كان على متن مركب قادمة من باب المندب واطمأن على الأوضاع؛ كما أوضح أن التحسن في العائد الدولاري بلغ عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وأن هناك تحسنًا في عدد السفن بنسبة تسعة بالمئة خلال النصف الأول من نوفمبر مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.



وعن توقعاته للفترة المتبقية من عام 2025؛ قال إن بقية هذا العام لن تشهد زيادة كبيرة، لأن الأشهر التسعة التي مضت منذ بداية العام، وتحديدًا يناير 2025، كانت الأسوأ. وإذا كانت الإيرادات قد بلغت بنهاية عام 2024 نحو 3.9 مليار دولار، فمن المتوقع أن يختتم عام 2025 بإيرادات تصل إلى 4.2 مليار دولار لكنه أشار إلى أن التحسن الأكبر سيظهر خلال الربع الأول من عام 2026 بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة مقارنة بما هو متوقع لنهاية 2025 والبالغ 4.2 مليار دولار.