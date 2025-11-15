استعدادا للدوري.. الاتحاد السكندري يفوز على فاركو 2-1

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد الإسكندرية، ضمن استعدادات زعيم الثغر لاستئناف بطولة الدوري الممتاز والتي يستهلها بمواجهة الجونة يوم 23 نوفمبر الجاري.

سجل هدفي الاتحاد السكندري في مباراة فاركو الودية كلا من، محمود علاء من ركلة جزاء، ومصطفى إبراهيم، بينما جاء هدف فاركو الوحيد من ركلة جزاء.

وقرر مسئولو الاتحاد السكندري على تدعيم صفوف الفريق الأول بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتصحيح مسار زعيم الثغر.

ومنحت إدارة الاتحاد السكندري تامر مصطفي المدير الفني للفريق صلاحيات كاملة لاختيار اللاعبين واحتياجات الفريق لتعزيز صفوفه.

ويرغب تامر مصطفى في التعاقد مع 6 صفقات في العديد من المراكز .

ووعد محمد أحمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري الجهاز الفني بتوفير كافة متطلباته من أجل إبرام كافة الصفقات لتدعيم صفوف الفريق ومصالحة لجماهير وسط قلق جماهير زعيم الثغر من عدم إبرام صفقات تليق بالفريق .

ويواصل الاتحاد السكندري حاليا استعداداته تمهيدا لخوض الجولة 14 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز .