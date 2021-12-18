إيران تكشف سبب مغادرة سفيرها لدى الحوثيين

كشفت إيران، اليوم السبت، أسباب مغادرة سفيرها لدى الحوثيين للأراضي اليمنية وإعادته إلى طهران، وذلك بعد تقارير متداولة في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: "أصيب السيد حسن إيرلو، منذ أيام بفيروس كورونا بحاجة لعناية طبية عاجلة، ونظرا للحاجة إلى العناية الطبية العاجلة، قامت وزارة الخارجية باتصالات مع بعض الدول، من أجل نقله إلى إيران لتلقي العلاج".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الاتصالات "أدت في النهاية إلى تهيئة الاستعدادات اللازمة في سبيل انتقال السفير، وعملية نقله إلى إيران جارية حاليا".

وأعرب زاده ن تقديره "للدول التي شاركت في هذا العمل الإنساني"، موضحا أن "التكهنات الإعلامية المحيطة بهذا الموضوع غير صحيحة ومجرد تلفيق أخبار".

يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح بمغادرة سفير إيران عبر أجواء اليمن.

وقالت الصحيفة إن الحوثيين طلبوا من السعودية السماح للدبلوماسي الإيراني الكبير في البلاد بالعودة على الفور إلى إيران، وهو طلب اعتبره المسؤولون "علامة على التوتر بين طهران والحوثيين".