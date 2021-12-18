90 دولة منها مصر| العالم في مصيدة أوميكرون وتحذير مخيف من الصحة العالمية

يبدو أن توقعات الخبراء بشأن متحور أوميكرون الجديد أصبحت صحيحة، بعد أن تفشى في عدد هائل من دول العالم كان آخرها ظهور متحور أوميكرون في مصر، لتخرج منظمة الصحة العالمية بتحذير شديد اللهجة بشأن متحور كورونا الجديد الذي جاء مختلفاً عن بقية سلالات كورونا، من حيث الأعراض وسرعة الانتشار أيضاً.

وفي بيان مخيف، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل سريع وأكدت أن حالات الإصابة بمتحور أوميكرون تتضاعف سريعاً، معلنة انتشاره في 89 دولة حتى الآن.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيانها، أن متحور أوميكرون، ينتشر بسرعة حتى في البلدان التي بها مستويات مرتفعة من التطعيم، مشيرة إلى أنه لم يتضح إن كان سبب الانتشار السريع يكمن في قدرة المتحور الجديد على مقاومة اللقاح والمناعة، أم قدرته المتزايدة على الانتشار أم الأمرين معا.

أوميكرون أقوى من دلتا

وأشارت المنظمة إلى أن متحور أوميكرون، يتفشى بسرعة تفوق متحور "دلتا"، ما يعني أنه من المرجح أن يصبح المتحور السائد قريبا في البلدان التي رصدت إصابات بالسلالة الجديدة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الصحة العالمية أن العديد من الأسئلة حول متحور أوميكرون تظل دون إجابة، بما في ذلك مدى فعالية اللقاحات أمام المتحور الجديد، كما أنه لا توجد بيانات قاطعة حول كيفية تأثير "أوميكرون" على مرضى كورونا.

خطورة متحور أوميكرون

وصنفت المنظمة متحور أوميكرون على أنه متحور مثير للقلق في 26 نوفمبر فور اكتشافه لأول مرة، ولا يزال الكثير غير معلوم عنه بما في ذلك شدة الأعراض الناتجة عنه.

وتسببت الزيادة في عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون، في قلق عالمي خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف، المسؤول الفني عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية إن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان.

وأضافت أن تلك المعلومات مبدئية وأنه مازال هناك حاجة للإجابة عن مزيد من التساؤلات حتى الآن، مؤكدة أن ما رصدته المنظمة أن متغير أوميكرون ينمو بسرعة في البلدان.

كما حذرت من أن التقارير التي تشير إلى متحور أوميكرون هو نسخة "أقل حدة" من تحورات فيروس سارس-كوف-2، هي تقارير أولية، موضحة أن المعلومات التي توصل لها خبراء منظمة الصحة العالمية حتى الآن تفيد بأنه أكثر قابلية للانتشار وانتقال العدوى بالمقارنة مع المتحورات الأخرى المصنفة "مثيرة للقلق".

وشددت على أن متحور أوميكرون تخطى معدلات نمو متحور دلتا، مما يعني أن العالم يشهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بأوميكرون.

ظهور متحور أوميكرون في مصر

وأعلنت وزارة الصحة أمس وصول متحور أوميكرون لـ مصر، حيث تم عزل الحالات المصابة على الرغم من أعراض الإصابة بسيطة وتم عزلهم لمتابعة مدى استجابتهم للعلاج

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيانها ، إنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة بمنافذ دخول البلاد بكافة المطارات والموانئ، لمواجهة واكتشاف فيروس كورونا والمتحورات الجديدة، فقد تم منع دخول عدد من الوافدين إلى مصر بمطار القاهرة بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كوفيد- 19 وإعادتهم إلى دولهم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تكثيفا لأعمال نظام الترصد الوبائي، منذ إعلان ظهور المتحور أوميكرون، وقيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وتابعت وزارة الصحة: طبقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أى إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

هل بروتوكول كورونا يقضي على أوميكرون ؟

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن كل دول العالم التي دخل بها متحور كورونا أوميكرون تكون أعراض الإصابة بسيطة ومتوسطة فيها.

وأضاف حسام حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"وزارة الصحة أعلنت بشفافية وصول متحور أوميكرون لـ مصر، وتم عزل الحالات المصابة على الرغم من أعراض الإصابة بسيطة وتم عزلهم لمتابعة مدى استجابتهم للعلاج".

وتابع حسام حسني: "الطب الوقائي في وزارة الصحة يتابع المخالطين للمصابين، وأن أوميكرون يصيب الشباب بشكل أكبر"، مضيفا:" مازال بروتوكول العلاج ضد فيروس كورونا فعال والاستجابة جيدة ".

تفاصيل التعامل مع حالة أوميكرون

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن إعلان الوزارة عن اكتشاف 3 حالات بمتحور كورونا الجديد " أوميكرون " دليل على وجود ترصد وبائى قوى جدا بالمنظومة الصحية المصرية.

وأضاف حسام عبد الغفار ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية اكتشاف متحور جديد لفيروس كورونا المثير للقلق قامت الوزارة بتشديد الإجراءات الاحترازية على جميع المنافذ المصرية.

ولفت حسام عبد الغفار، إلى أن الدول التى تعلن عن اكتشاف إصابة أحد الوافدين إليها بمتحور أوميكرون على أراضيها فإنه ينتج ذلك فحص طبى للوافدين على نفس الرحلة.

ولفت إلى أنه فى حال ما إذا كان الوافد غير مصرى يتم إرجاعه مرة أخرى على نفس الطائرة التى جاء بها أما فى حالة كونه مصريا يتم عزله فى احد مستشفيات العزل وعمل فحص pcr واذا كانت ايجابية يتم عمل فحص تسلسل جينى لها.

معنى اسم متحور أوميكرون

بعيدا عن خطورة المتحور الجديد، فقد تسائل الكثيرون عن معنى اسم «اوميكرون»، الذي اطلق على المتحور الجديد، فكلمة أوميكرون تعني "حرف o" باليونانية، والحرف الخامس عشر في أبجديتها.

واعتادت المنظمة التابعة للأمم المتحدة منذ ظهور كوفيد 19 أواخر عام 2018 على استخدام أحرف من الأبجدية اليونانية، كـ"ألفا وبيتا وغاما ودلتا"، من أجل تسمية المتحورات الجديدة.