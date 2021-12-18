هولندا أول دولة أوروبية تعلن فرض الإغلاق الشامل بسبب أوميكرون.. تفاصيل

أعلن رئيس وزراء هولندا مارك روته فرض إغلاق شامل خلال أعياد نهاية العام، بسبب تفشي فيروس كورونا ومتحور أوميكرون الجديد.

وقال رئيس وزراء هولندا إنه سيتنم فرض الإغلاق الشامل ابتداء من يوم غد وحتى 14 يناير بسبب تفشي وباء كورونا.

وأكد روته أنه سيتم إغلاق المتاجر والمدارس والحانات والمطاعم والأماكن العامة الأخرى غير الرئيسية حتى منتصف يناير، موضحا أن القيود لا مفر منها.

وأوضح أن هولندا ستغلق أبوابها مرة أخرى.. وهذا أمر لا بد منه بسبب الموجة الوبائية الجديدة التي يسببها متحور أوميكرون".

وتعد هولندا أول دولة أوروبية تفرض الإغلاق الشامل لمكافحة انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.

كانت وسائل إعلام محلية في هولندا قد أكدت أن مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، أوصوا بإعلان الإغلاق العام "المشدد" لمنع تفشي متحور "أوميكرون".

ونقلت محطة "آر.تي.إل نيوز" وصحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" عن مصادر في لجنة الخبراء، التي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قراراتها ذات الشأن، بأنها أوصت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.

وقال وزير الصحة في هولندا هوجو دي جونج، إن لديه مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون"، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.

وأضاف: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".

وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الثلاثاء تمديد الحظر المفروض في البلاد منذ أواخر نوفمبر، حتى الـ14 من يناير 2022 بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر.