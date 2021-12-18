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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور جديدة لـ خطوبة طفلة فيلم الدادة دودي وأول تعليق منها.. شاهد

خطوبة رضوى خالد
خطوبة رضوى خالد

احتفلت الفنانة الشابة رضوى خالد، الشهيرة بـ الطفلة لوجي، من فيلم "الدادة دودي" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ونشرت رضوى خالد، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، من خلال خاصية ستوري، وظهرت فيها وهي تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني وعلقت قائلة: “لقد فعلناها”.

 

 

يذكر أن تدور أحداث الفيلم الدادة دودي حول فتاة تعمل في سرقة الموبايلات مع شريك لها ويتعرضان للتفتيش في إحدى نقاط الشرطة على الطريق، وتضحي به، وتتورط في جريمة قتل، فتهرب لتعيش في الإسكندرية.

وبعدها وتضطر إلى العمل كمربية أطفال لدى لواء شرطة، أثناء ذلك تقابل الفتاة شخصًا آخر يغير حياتها كلها، وتبدأ طريق الالتزام والتوبة.

الفيلم من إخراج علي إدريس وتأليف نادر صلاح الدين وشارك في بطولته صلاح عبد الله، صبري فواز، عبد الله مشرف، ادوارد.

 

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