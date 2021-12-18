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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تتويج الجزائر بـ"كأس العرب" للمرة الأولى في تاريخها | فيديو

صدى البلد

توّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدفين في شباك تونس في المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ونزل إلى أرض الملعب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومعه تميم بن حمد أمير قطر من أجل تسليم كأس البطولة لاعبي منتخب الجزائر.

وجاء الهدف الأول لصالح الجزائر من هجمة منظمة من لاعبي منتخب الجزائر بمجموعة من التمريرات أنهاها بغداد بونجاح بتمريرة هيأ الكرة لزميله أمير سعيود على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل لحظات من نهاية المباراة استغل لاعبو منتخب الجزائر تقدم فريق تونس بما فيهم حارس المرمي لإرسال كرة طولية لياسين براهيمي الذي وصل إلى المرمى الخالي وسجلها بنجاح.

المركز الرابع

ويحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار .

الجزائر بطولة كأس العرب إنفانتينو استاد البيت منتخب الجزائر

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