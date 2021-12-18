تتويج الجزائر بـ"كأس العرب" للمرة الأولى في تاريخها | فيديو

توّج منتخب الجزائر بلقب بطولة كأس العرب بهدفين في شباك تونس في المباراة التي جمعت المنتخبين على “استاد البيت” وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

ونزل إلى أرض الملعب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ومعه تميم بن حمد أمير قطر من أجل تسليم كأس البطولة لاعبي منتخب الجزائر.

HH The Amir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani awarding Algeria the FIFA Arab Cup 2021 trophy after their victory over Tunisia. #FIFArabCup #Qatar2021 #كاس_العرب #FIFA #ArabCup2021 #الجزائر_تونس pic.twitter.com/85vqBNLBsB — Alkass Digital (@alkass_digital) December 18, 2021

وجاء الهدف الأول لصالح الجزائر من هجمة منظمة من لاعبي منتخب الجزائر بمجموعة من التمريرات أنهاها بغداد بونجاح بتمريرة هيأ الكرة لزميله أمير سعيود على حدود منطقة الجزاء الذي أطلق تسديدة يسارية قوية سكنت الشباك في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

وقبل لحظات من نهاية المباراة استغل لاعبو منتخب الجزائر تقدم فريق تونس بما فيهم حارس المرمي لإرسال كرة طولية لياسين براهيمي الذي وصل إلى المرمى الخالي وسجلها بنجاح.

المركز الرابع

ويحصل صاحب المركز الأول على 5 ملايين دولار بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 3 ملايين دولار فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 2 مليون دولار وصاحب المركز الرابع على 1.5 مليون دولار .