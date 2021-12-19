لمروره بضائقة مالية.. حبس عامل وخطيبته وشقيقه لاختلاقهم واقعة اختطافها

لإتمام زواجهما

قررت جهات التحقيق، حبس عامل وشقيقه وخطيبة الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باختلاق واقعة اختطافها لمساومة أهلها على دفع المبلغ المالي المشار إليه لإتمام زواجهما بحدائق القبة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد كشف رجال المباحث ملابسات اختلاق واقعة خطف إحدى الفتيات بالقاهرة وضبط مرتكبيها.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة من عامل - مقيم دائرة القسم قرر بغياب شقيقته (طالبة - مقيمة بذات العنوان) عقب خروجها من مسكنهما لشراء بعض المستلزمات ، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" أخبره خلاله باختطاف شقيقته وساومه على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحها.

وبتكثيف التحريات أمكـن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل "خطيب المجنى عليها" ، و "شقيقه" - مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما .

وبمواجهتهما اعترقا بارتكاب الواقعة ، وقرر الأول أنه نظراً لمروره بضائقة مادية ورغبته فـى إتمام الزواج من المبلغ بغيابها اتفق معها على ارتكاب الواقعة ومساومة أهليها على دفع المبلغ المالي المشار إليه لإتمام زواجهما، وفى سبيل ذلك استعان بشقيقه المتهم الثاني واصطحبا المبلغ بغيابها ومساومة شقيقها.

وبمواجهة سالفة الذكر أيدت ما جاء بأقوال المتهمين، واعترفت بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.