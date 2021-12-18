لسبب غير متوقع.. فتاة ألمانية تمنع صديقتها من حضور زفافها

كشفت فتاة ألمانية عن موقف غريب حدث لها مع صديقتها العروس عبر مقطع فيديو على حسابها في تطبيق «تيك توك».

وأوضحت ألينا، من مدينة هايدلبيرج الألمانية، أن صديقتها سحبت دعوتها إلى حضور حفل زفافها قبل أيام بسيطة من موعده مما أصابها بصدمة في البداية.

وحسب صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، أكدت ألينا أن السبب وراء تصرف صديقتها غير المتوقع أنها ظهرت بشكل فائق الجمال بفستان الحفلة التي اختارته العروس لها بنفسها.

ألينا

ونشرت ألينا صورها بالفستان الأزرق والبني، مشيرةً إلى أن العروس شعرت بالقلق من أن يطغي جمال ألينا عليها في يوم زفافها لتقرر سحب دعوتها للزفاف.

وانتشر فيديو ألينا بشكل كبير على موقع تيك توك، وحصل الفيديو الذي روت به القصة على 5 ملايين مشاهدة خلال أيام.

ونبهت ألينا أنها بالرغم من إحساسها بالخيانة من قبل صديقتها المقربة إلا أنها أحبت الفستان كثيراً وحصلت على صور جميلة جدا من هذه التجربة.

من جانبهم، انتقد الناشطون على تيك توك تصرف العروس لافتين إلى أنها صديقة غير حقيقية لأن الصديق الحقيقي سيسعد عندما يظهر أصدقاؤه بشكل جميل.