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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقف الصيد وانتظام الدراسة والاستعداد لسقوط الأمطار بدمياط

الأمطار في الشوارع
الأمطار في الشوارع

شهدت محافظة دمياط حالة من الطقس السيء متمثلا في برودة شديدة في الطقس يصاحب رياح شديدة على مدار اليوم.

من المتوقع  ان تشهد محافظة دمياط   اعتبارا من  الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 أمتار  على حسب ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية. 

واعتبارا من مساء غدا يبدأ سقوط الأمطار  المتوسطة  على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات الليل لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد.

ومن جانبها أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  انتظام الدراسة بمدارس دمياط وأكدت على جاهزية الاستعداد لأي طارئ في حالة سقوط الأمطار والسيول.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على جاهزية جميع الوحدات المحلية ومجالس المدن والتواجد بالشارع والوقوف على مدى جاهزية عربات شفط مياه الأمطار وتسليك كافة البالوعات بالشوارع الرئيسية والجانبية وقيام عمال الصرف الصحى بالتواجد على مدار اليوم في شوارع المدن والقرى لمواجهة أى طوارئ 
 وكذلك أعلنت جمعية الصيادين بعزبة البرج عدم توقف حركة الصيد بالعزبة نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية حفاظا على أرواح الصيادين لحين تحسن الأحوال الجوية

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دمياط هيئة الأرصاد الجوية محافظ دمياط الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الطقس السيئ

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