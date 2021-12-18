طبيب بجامعة هارفارد: توفير العلاج الجديد لمرض السكر عام 2028

بإنشاء نسيج من خلايا الجسم

أكد الدكتور اسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد الأمريكية، أن علاج السكر بالخلايا الجذعية تمت تجربته في الكثير من الأماكن وأثبت فشله، قائلا: "بعض الدول والمؤسسات تستخدم هذا الموضوع للنصب والاحتيال على الناس باسم العلم".

وأوضح الدكتور أسامة حمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن العلاج الجديد يتم فيه لأول مرة إنشاء نسيج من خلايا الجسم عن طريق الخلايا الجذعية، مفيدا بأن البحث فى تخليق خلايا البنكرياس عن طريق الخلايا الجذعية استمر 14 عامًا.

وتابع: "نستطيع اليوم تخليق تريلون من الخلايا التى تفرز الانسولين بعد الكشف الجديد، مع العلم أن مثبطات الخلايا في الوقت الحالي أقل خطورة من المثبطات القديمة ومن المتوقع توفير العلاج الجديد لمرض السكر فى 2028"، لافتا إلى أنه تجرى الان تجارب مهمة لتغليف الخلايا المخلقة لمنع دخول الاجسام المناعية اليها.