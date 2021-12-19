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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 818 حصان.. مانهارت تضع لمسات ساحرة للنسخة أودي RS Q8

بقوة 818 حصان ..
بقوة 818 حصان .. مانهارت تضع لمسات ساحرة للنسخة أودي RS Q8

استطاعت شركة مانهارت أن تضع بصمتها الواضحة في مجال تعديل السيارات، من خلال حزمة ترقيات طالت العديد من الطرازات القوية، والتي تحمل علامات تجارية بارز وسط اقوى مصنعي السيارات حول العالم، ومنها المسخة الشهيرة أودي RS Q8.

مانهارت تضع لمسات ساحرة للنسخة أودي RS Q8

 

حصلت السيارة أودي RS Q8 المعدلة من منهارت، على اطارات بالناحية الامامية كلاسيك لاين يبلغ قياسها 24 × 10.5، بينما جاءت الاطارات الخلفية بنسبة قياس بلغت 24 × 12.5، مع جنوط رياضية انيقة من 7 اضلاع مزدوجة يحاوطها اطار باللون الاحمر على الحواف الخارجية.

كما جاءت السيارة أودي RS Q8 المعدلة بنظام مكابح عالي الاداء يمكن الحصول علية مقابل رسوم اضافية، بينما حصلت خارجيًا على نظام عادم مقاوم للصدأ من الفولاذ بتصميم مزدوج الاداء قطرها 100 مم، مع شبكة امامية لامعة ذات تطعيمات خارجية باللون الاحمر.

ويبدو ان الاطلالة الخارجية ذات اللون الاسود اللامع تمتعت بالسمة الغالبة وهي اضافة الخوط الحمراء، إلى جانب خطوط عريضة تزين اعلى غطاء المحرك، مع بعض اللمساءت الانيقة سواء كانت من الناحية الامامية او الخلفية، والعلوية ايضا، كما دعمت بإضاءة داخلية خاصة بمقصورة القيادة، مع بعض التطعيمات العصرية.

ومن خلال تعديلات منهارت، يستطيع محرك السيارة أودي RS Q8 أن ينتج قوة قدرها 818 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 1050 نيوتن/متر، بينما تعتمد النسخة القياسية على محرك ثماني الاسطوانات طراز V8، قادر على انتاج قوة 591 حصانا، و 800 نيوتن/متر من عزم الدوران مع سعة تقدر بـ 4000 سي سي.

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