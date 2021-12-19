هاني الناظر يحذر كبار السن والأطفال من الخروج غدًا

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، البقاء في المنزل الفترة القادمة.

وأشار الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا “من الأفضل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال الصغار البقاء بالمنزل وعدم الخروج الاثنين القادم، بسبب الانخفاض الشديد في درجة الحرارة المتوقع الذي يصاحبه رياح متربة في هذا اليوم”.

نصائح لمرضى الحساسية

1- تناول قرص مضاد للحساسية مثل هيستازين او تلفاست او زيرتك او ليڤوهستام مساء يوميا.

2- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والتدفئة الجيدة.

3- ارتداء الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة.

4- الإغلاق الجيد لنوافذ المنازل.

5- الإكثار من شرب المياه والسوائل الساخنة يوميا.