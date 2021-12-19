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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جديدة وغير تقليدية.. أصابع جلاش بالكبد

أصابع جلاش بالكبد
أصابع جلاش بالكبد

أصابع جلاش بالكبد من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتميز بمذاقه الشهي و اللذيذ.

 

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  أصابع جلاش بالكبد في المنزل.

 

مقادير أصابع جلاش بالكبد


1 جلاش

 نصف كيلو كبده دجاج 

1 بصل

 2 فص ثوم مفروم 

1 فلفل أخضر 

1 ملعقة كبيرة سمنة

 1 فلفل حار

 ملح وفلفل 

بهارات

 

 للوجه

سمنة إضافية 


طريقة تحضير أصابع جلاش بالكبد

- يشوح البصل والثوم والفلفل الأخضر في السمنة ويقلبوا جيدا

- ثم يضاف الفلفل الحار ثم كبدة الدجاج وتشوح جيدا

- ثم تتبل بالملح والفلفل ورشة من البهارات وتقلب جيدا وتترك حتى تبرد

- ثم تفرد أوراق الجلاش وتدهن بالسمنة ثم تحشى بحشوة الكبدة وتلف على شكل رول

- وترص في صينية فرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

 

أصابع جلاش بالكبد طريقة عمل أصابع جلاش بالكبد مقادير أصابع جلاش بالكبد طريقة تحضير أصابع جلاش بالكبد الشيف غادة التلى

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