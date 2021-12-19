جديدة وغير تقليدية.. أصابع جلاش بالكبد

أصابع جلاش بالكبد من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتميز بمذاقه الشهي و اللذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أصابع جلاش بالكبد في المنزل.

مقادير أصابع جلاش بالكبد



1 جلاش

نصف كيلو كبده دجاج

1 بصل

2 فص ثوم مفروم

1 فلفل أخضر

1 ملعقة كبيرة سمنة

1 فلفل حار

ملح وفلفل

بهارات

للوجه

سمنة إضافية



طريقة تحضير أصابع جلاش بالكبد

- يشوح البصل والثوم والفلفل الأخضر في السمنة ويقلبوا جيدا

- ثم يضاف الفلفل الحار ثم كبدة الدجاج وتشوح جيدا

- ثم تتبل بالملح والفلفل ورشة من البهارات وتقلب جيدا وتترك حتى تبرد

- ثم تفرد أوراق الجلاش وتدهن بالسمنة ثم تحشى بحشوة الكبدة وتلف على شكل رول

- وترص في صينية فرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم