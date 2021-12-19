جديدة وغير تقليدية.. أصابع جلاش بالكبد

أصابع جلاش بالكبد من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك يتميز بمذاقه الشهي و اللذيذ.
قدمت الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل أصابع جلاش بالكبد في المنزل.
مقادير أصابع جلاش بالكبد
1 جلاش
نصف كيلو كبده دجاج
1 بصل
2 فص ثوم مفروم
1 فلفل أخضر
1 ملعقة كبيرة سمنة
1 فلفل حار
ملح وفلفل
بهارات
للوجه
سمنة إضافية
طريقة تحضير أصابع جلاش بالكبد
- يشوح البصل والثوم والفلفل الأخضر في السمنة ويقلبوا جيدا
- ثم يضاف الفلفل الحار ثم كبدة الدجاج وتشوح جيدا
- ثم تتبل بالملح والفلفل ورشة من البهارات وتقلب جيدا وتترك حتى تبرد
- ثم تفرد أوراق الجلاش وتدهن بالسمنة ثم تحشى بحشوة الكبدة وتلف على شكل رول
- وترص في صينية فرن وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم