ويجز وهاني الدقاق برفقة "ديسكو مصر" على مسرح الزمالك ..صور

أحيت فرقة ديسكو مصر، حفلا غنائيا مساء أمس على خشبة مسرح الزمالك فى السابعة مساء، وسط حضور كامل العدد.

وشارك ديسكو مصر الحفل كل من الرابر “ويجز” ،المطرب هانى الدقاق، أحمد بسيونى.

وتعاونت ديسكو مصر الشهيرة بتجارب المزيكا الإلكترونية، لأول مرة مع نجم الغناء الأردنى عزيز مرقة فى فيديو كليب أغنيتهم الجديدة "أحلى واحدة".

وتم طرحه الأن على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، بين مجموعة من الشباب يرقصون بإحدى صالات الديسكو فى مشاهد جمعت بين اللقطات الحية والمشاهد الجرافيك، وكان عامل النغمات والموسيقى تأثيرا كبيرا على حالة الفرح والسعادة التى شعروا بها.

أغنية "أحلى واحدة" كلمات منة القيعى وألحان عزيز مرقة وتوزيع موسيقى ديسكو مصر ومن إخراج محمد ربيع، والأغنية هى تعاون مع شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

يذكر أن فرقة ديسكو مصر من أشهر تجارب المزيكا الإلكترونية بمصر، وتضم الثنائى مصطفى الشريف وعمرو عماد، واشتهرت بتقديمها "مكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية.

ديسكو مصر وويجز

تصدر فيديو كليب أغنية “كيفي كده” المركز الأول لتريند اليوتيوب ومنصة أنغامى الموسيقية وتعتبر هذه الأغنية التعاون الأول بين كل من "ويجز"وفريق"ديسكو مصر"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول، وذلك منذ طرحها فى 20 أكتوبر.

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