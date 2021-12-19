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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدير التصوير أحمد المرسي يكشف سبب اتجاهه الى الإخراج|خاص

أحمد المرسي
أحمد المرسي

كشف مدير التصوير احمد المرسي سبب اتجاهه الى الاخراج حيث ابهر العالم بإخراجة افتتاحية طريق الكباش بمدينة الأقصر.

وقال المرسي خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد": كنت اشعر ان لدى رؤية مختلفة وهذا بطبيعة عملي كمدير تصوير، فقررت ان اقوم بتنفيذ رؤيتي كاملة من خلال الاخراج وابتدى الامر معي بتجارب صغيرة في البداية وبعدها كبرت.

كشف مدير التصوير أحمد المرسي عن أبرز الصعوبات التي واجهته خلال تحضيره لفيلم كيرة والجن.

حصاد عام 2021.. نجوم خلف الكاميرا| أحمد المرسي ونادر عباسي يبهران العالم .. وبيتر ميمي يستحوذ على اهتمام السوشيال

مدير التصوير أحمد المرسي يكشف صعوبات فيلم كيرة والجن| خاص


وقال خلال استضافته في ندوة بموقع صدى البلد: "اصعب ماواجهنا في كيرة والجن الفترة التاريخية، لأن الفيلم التاريخي يحتاج تصنيع كل تفاصيله وتظهر بشكل حقيقي ونراعي ماكان يحدث في تلك الفترة بكل تفاصيلها حتى طريقة إضاءة الشوارع وغيرها ليكون هذا العالم صادق حينما يطرح للجمهور".


والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك  على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.


كان مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي قد كشف عن ردود الفعل التي حصلوا عليها بعد إبهارهم العالم في افتتاحية طريق الكباش بمدينة الأقصر.


وقال المرسي خلال استضافته بموقع صدى البلد:" :" ردود الفعل ظهرت لي وانا في عربة البث فالناس في سعادة بالغة، وعرفنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعيد ووصلنا هذا وكان يتابع معنا دائما التفاصيل الخاصة بالاحتفالية ولكن ليس بشكل مباشر، ورئيس الوزراء زارنا وكان يتابع معنا التفاصيل وأيضا الدكتور خالد العناني (وزير السياحة والأثار) كان معنا بإستمرار وعقد إجتماعات مستمرة بيننا طوال فترة التحضير حتى تخرج الإحتفالية بهذا الشكل المبهر.


 

كريم عبد العزيز هند صبري طريق الكباش بيتر ميمي مروان حامد مدينة الأقصر مدير التصوير أحمد المرسي

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