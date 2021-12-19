السعودية والعراق تساعدان إيران في نقل مبعوثها لدى الحوثي

أعلنت إيران مساء السبت، إنها بصدد إجلاء مبعوثها لدى مليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بمساعدة من السعودية والعراق.

وحسب "سبوتنيك" الروسية، قال متحدث باسم مليشيا الحوثي المعروفة باسم "أنصار الله"، إن السعودية والعراق يساعدان في نقل المبعوث حسن إيرلو.

وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية لوسائل إعلام رسمية:"نظرا لضرورة توفير الرعاية الطبية العاجلة له، فقد قامت الخارجية الإيرانية ببعض الاتصالات والمشاورات اللازمة مع عدد من دول المنطقة، وبالتالي توفرت الظروف المبدئية اللازمة، ويتم حاليا نقل السفير الإيراني إلى البلاد".

وقال محمد عبد السلام، المتحدث باسم الحوثيين عبر حسابه على تويتر، "تفاهم إيراني سعودي عبر بغداد تم بموجبه نقل السفير الإيراني بصنعاء على متن طائرة عراقية وذلك لظروفه الصحية"، وفقا لرويترز.

تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن عام 2015 ضد الحوثيين بعد أن طردت الجماعة الحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء. ويفرض التحالف حصارا بحريا وجويا على المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

