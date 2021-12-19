بدقة عالية.. الهند تختبر صاروخا نوويا من الجيل الجديد

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأحد، إن الهند اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا من الجيل الجديد Agni P قادرًا على حمل شحنة نووية.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، تم الإطلاق يوم أمس من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال، وتم رصد مسار ومعلمات الصاروخ في جميع مراحل الرحلة عن طريق القياس عن بعد والرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.

وقالت الوزارة: "الصاروخ اتبع مسارًا معينًا، وأدى جميع مهام الطيران بدقة عالية. هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام توجيه مزدوج. أكد اختبار الطيران الثاني هذا موثوقية جميع التقنيات المتقدمة المتكاملة في النظام".

وهنأ وزير الدفاع راجناث سينج منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، على نجاح اختبارات الطيران وأعرب عن رضاه عن الأداء الممتاز للنظام.

وأشاد وزير الدفاع الهندي للبحث والتطوير ساتيش ريدي، بجهود الفريق لإجراء اختبار طيران تطويري ثان مع العديد من الوظائف الإضافية.



