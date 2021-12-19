عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدقة عالية.. الهند تختبر صاروخا نوويا من الجيل الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قالت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الأحد، إن الهند اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا من الجيل الجديد Agni P قادرًا على حمل شحنة نووية.

وبحسب وكالة “سبوتنيك”، تم الإطلاق يوم أمس من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال، وتم رصد مسار ومعلمات الصاروخ في جميع مراحل الرحلة عن طريق القياس عن بعد والرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى.

وقالت الوزارة: "الصاروخ اتبع مسارًا معينًا، وأدى جميع مهام الطيران بدقة عالية. هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام توجيه مزدوج. أكد اختبار الطيران الثاني هذا موثوقية جميع التقنيات المتقدمة المتكاملة في النظام".

البرازيل تمنح السفير العماني لديها وسام الصليب الجنوبي

أوميكرون يغير الموقف.. عالم فيروسات يدعو لحظر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

وهنأ وزير الدفاع راجناث سينج منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، على نجاح اختبارات الطيران وأعرب عن رضاه عن الأداء الممتاز للنظام.

وأشاد وزير الدفاع الهندي للبحث والتطوير ساتيش ريدي، بجهود الفريق لإجراء اختبار طيران تطويري ثان مع العديد من الوظائف الإضافية.


 

الهند صاروخ باليستي صاروخ أخبار الهند اخبار العالم الآن وزير الدفاع الهندي خليج البنغال وزارة الدفاع الهندية

موضوعات متعلقة

أوميكرون يغير الموقف.. عالم فيروسات يدعو لحظر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

زلزال يضرب جنوب أفريقيا بقوة 6 درجات ريختر

العراق يكشف موقع هبوط صاروخين استهدفا السفارة الأمريكية في بغداد..صور

قصف صاروخي يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد..فيديو

السعودية والعراق تساعدان إيران في نقل مبعوثها لدى الحوثي

ألمانيا تدرج بريطانيا على قائمة الدول عالية المخاطر بسبب أوميكرون

سويسرا تسلم الولايات المتحدة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين

العراق.. القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش في أربيل

ترشيحاتنا

هل تراجع نفوذ أمريكا في الشرق الأوسط؟

سيناريو مخيف.. علماء يؤكدون إصابة مئات الآلاف بـ أوميكرون في بريطانيا

القاهرة تسجل 17 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

بدقة عالية.. الهند تختبر صاروخا نوويا من الجيل الجديد

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

أوميكرون يغير الموقف.. عالم فيروسات يدعو لحظر تحاليل الكشف السريع عن كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعبون خالفوا الاتفاق.. أفشة يفجر مفاجأة بعد خسارة منتخب مصر من قطر

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في مدارس البحيرة غدا

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة من احتفالية مروى مع ذوى الهمم

نشرة المنوعات.. زراعة شهادة اللقاح في شريحة تحت الجلد.. حالة نادرة جنين ينمو في كبد امرأة.. وثعبان فتاك داخل حذاء طفل

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

شاهد.. فئران تركض فوق الكرواسون داخل متجر شهير في مقطع يثير الضجة|فيديو

فيديو

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

هل فلوس الرقص حرام؟.. رد جرئ ومفاجئ من فيفي عبده

تحذير شديد من الأرصاد: درجات الحرارة ستصل الى 5 مئوية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ