لمحات مضيئة من حياة الراحلة ماجدة الجندي | من تكون؟

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، أحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال العقود الأخيرة.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي بـ مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، قبل تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة أوتوستراد المعادي.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الكاتبة الراحلة ماجدة الجندي:

من هي ماجدة الجندي؟

ماجدة الجندي مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، وفي عام 1971، التحقت بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ أول سنوات دراستها بالجامعة.

بدأت حياتها العملية محررة وكاتبة صحفية في مجلة روزاليوسف، وظلت تعمل في روزاليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش"، ثم التحقت بعدها بمؤسسة الأهرام وتدرجت فيها حتى رئاسة القسم الثقافي.

وتولت الراحلة رئاسة القسم الأدبي والأقسام الثقافية في الأهرام، كما تولت رئاسة تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام.

الكاتبة الصحفية الراحلة ماجدة الجندي، هي زوجة الكاتب والأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، وكانت صحفية بارزة بالأهرام، وأحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال العقود الأخيرة.

كما شغلت ماجدة الجندي، رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتي تصدرها مؤسسة الأهرام، وعملت في مجلة صباح الخير، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.

تعرفت على زوجها جمال الغيطاني في سياق تغطية جوانب من حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، تزوجت بعد تخرجها من الجامعة عام 1975، ولديها من الأبناء محمد وماجدة الغيطاني.

ماجدة الجندي وجمال الغيطاني

خلال تنافسهما على تغطية أحداث وأخبار حرب الاستنزاف، تعرفت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، على الروائي الراحل جمال الغيطاني، ليتزوجا لاحقا بعد تخرجها من الجامعة عام 1975 وأنجبا محمد وماجدة.

وشددت ماجدة الجندي خلال لقاء حواري متلفز مع الدكتور محمد الباز٬ على أنه: "أكرمني الغيطاني كزوجة ورفيقة، كما لم يكرم أحد زوجته".

وكانت أخر تدوينة للكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: "أن الله ألطف من أن يرى خاطر عبده مكسورا، و لا يجبره، اللهم اجبر قلوبنا جميعا".