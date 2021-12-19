عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

لمحات مضيئة من حياة الراحلة ماجدة الجندي | من تكون؟

نادية الجندي وزوجها
نادية الجندي وزوجها جمال الغيطاني

توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، أحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال العقود الأخيرة.

وتقام صلاة الجنازة على جثمان الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي بـ مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر، قبل تشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة بمنطقة أوتوستراد المعادي.

وفي السطور التالية يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الكاتبة الراحلة ماجدة الجندي: 

من هي ماجدة الجندي؟ 

ماجدة الجندي مواليد مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تلقت تعليمها بمدرسة الليسيه، وفي عام 1971، التحقت بكلية الآداب، جامعة القاهرة، وبدأت في العمل الصحفي منذ أول سنوات دراستها بالجامعة.

بدأت حياتها العملية محررة وكاتبة صحفية في مجلة روزاليوسف، وظلت تعمل في روزاليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش"، ثم التحقت بعدها بمؤسسة الأهرام وتدرجت فيها حتى رئاسة القسم الثقافي.

وفاة الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني

في ذكرى وفاته الـ29.. جمال الغيطاني يكتب عن يحيى حقي | نوستالجيا

وتولت الراحلة رئاسة القسم الأدبي والأقسام الثقافية في الأهرام، كما تولت رئاسة تحرير مجلة علاء الدين الصادرة عن مؤسسة الأهرام.

الكاتبة الصحفية الراحلة ماجدة الجندي، هي زوجة الكاتب والأديب الكبير الراحل جمال الغيطاني، وكانت صحفية بارزة بالأهرام، وأحد أبرز المحررين الثقافيين في مصر والوطن العربي خلال العقود الأخيرة.

كما شغلت ماجدة الجندي، رئاسة تحرير مجلة "علاء الدين" للأطفال، والتي تصدرها مؤسسة الأهرام، وعملت في مجلة صباح الخير، حيث نشرت باقة من أروع التحقيقات والحوارات الصحفية.

تعرفت على زوجها جمال الغيطاني في سياق تغطية جوانب من حرب الاستنزاف ثم حرب 1973، تزوجت بعد تخرجها من الجامعة عام 1975، ولديها من الأبناء محمد وماجدة الغيطاني.

نوستالجيا.. كيف هرب جمال الغيطاني من الوقوع ضحية لـ نجيب محفوظ؟

عيون البصاصين.. في ذكرى وفاة جمال الغيطاني تعرف على رواية "الزيني بركات"

ماجدة الجندي وجمال الغيطاني

خلال تنافسهما على تغطية أحداث وأخبار حرب الاستنزاف، تعرفت الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، على الروائي الراحل جمال الغيطاني، ليتزوجا لاحقا بعد تخرجها من الجامعة عام 1975 وأنجبا محمد وماجدة.

وشددت ماجدة الجندي خلال لقاء حواري متلفز مع الدكتور محمد الباز٬ على أنه: "أكرمني الغيطاني كزوجة ورفيقة، كما لم يكرم أحد زوجته".

وكانت أخر تدوينة للكاتبة الصحفية ماجدة الجندي، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: "أن الله ألطف من أن يرى خاطر عبده مكسورا، و لا يجبره، اللهم اجبر قلوبنا جميعا".

ماجدة الجندي جمال الغيطاني علاء الدين مجلة صباح الخير مجلة علاء الدين الأهرام مجلة روزاليوسف

موضوعات متعلقة

أهم الأخبار ليلا.. ضبط 76 تاجر مخدرات ووفاة أرملة جمال الغيطاني وماجد المصري يحتفل بـعقد قران ابنته

وفاة الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني

في ذكرى وفاته الـ29.. جمال الغيطاني يكتب عن يحيى حقي | نوستالجيا

ترشيحاتنا

مؤسسة التمويل الدولية : نهدف لخلق سوق للطاقة المتجددة في مصر

بعد جدل الأسئلة المقالية.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية

ريال مدريد يتحدى الغيابات أمام قادش بـ الدوري الإسباني.. الليلة

وزيرة الهجرة: حريصون على تعليم أولادنا بالخارج اللغة العربية ليفخروا بتاريخهم وتراثهم

وحدات ثابتة ومتحركة.. تفاصيل اطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من حي الأسمرات | فيديو

وزير المالية : تطبيق أعلى معايير ضبط وتوجيه ومراقبة الإنفاق العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحرارة تحت الصفر.. موجة أمطار رعدية وعاصفة تضرب البلاد خلال ساعات

بعد تراجع الأسعار 60 جنيها.. الوقت المناسب لشراء الذهب عيار 21

موعد جنازة الكاتبة ماجدة الجندي رفيقة درب الغيطاني

أمطار وأجواء شديدة البرودة.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

كفارة التجاوزات غير الشرعية بين المخطوبين .. 3 أمور تغفر لك الأفعال المحرمة

حرصا على سلامة الطلاب..تعطيل الدراسة في 4 محافظات غدا لسوء الأحوال الجوية

تعطيل الدراسة ورفع حالة الطوارئ بالمحافظات الشمالية|تحذير من طقس الأحد بالقاهرة والجيزة

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء ماجد المصري وابنته فى عقد قرانها .. صور

صور جديدة من احتفالية مروى مع ذوى الهمم

نشرة المنوعات.. زراعة شهادة اللقاح في شريحة تحت الجلد.. حالة نادرة جنين ينمو في كبد امرأة.. وثعبان فتاك داخل حذاء طفل

أشد نوع فتكًا.. شاهد ثعبان سام يختبئ داخل حذاء طفل|فيديو

فيديو

خارج المجموع .. تعليمات مهمة قبل امتحانات "أولى وثانية ثانوي"

تجاوزات غير مقبولة .. مصر تصدر بيانا شديد اللهجة للحكومة الألمانية

بعد صراع مع المرض.. وداعًا الفنان محب كاسر صاحب القلب الطيب |فيديوجراف

الفلوس دي حلال؟.. قصة مؤثرة لـ مسن المنيب مع مذيع الشارع

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

يوم‭ ‬المصريين

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «الوعي» سلاح مواجهة الشائعات

إلهام أبو الفتح

نداء الإمام الأكبر لإنقاذ الأرض

محمود بكرى

معركة الوعي (16)

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

اﻟﻤﺰﻳﺪ