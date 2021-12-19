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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفاة الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني

الصحفية ماجدة الجندي
الصحفية ماجدة الجندي

توفيت منذ قليل، الكاتبة الصحفية ماجدة الجندي زوجة الأديب الراحل جمال الغيطاني بعد صراع مع المرض.

ونشر محمد الغيطاني، نجل الصحفية ماجدة الجندي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خبر الوفاة.

وعملت الراحلة صحفية في صحيفة الأهرام وتولت الإشراف على تحرير باب الكتب بالجريدة اليومية، قدمت خلالها قراءات مميزة لأهم الكتب المصرية والعربية، كما تولت رئاسة تحرير مجلة علاء الدين.

وتقام صلاة الجنازة على الكاتبة ماجدة الجندي، في مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر اليوم الأحد، وتقام مراسم دفن الجثمان في مقابر العائلة على أوتوستراد المعادي.


من هي ماجدة الجندي ؟

 

ماجدة الجندي، هي صحفية مصرية ورئيس القسم الأدبي في جريدة الأهرام، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين.

ولدت في المنصورة ودرست في مدرسة خاصة للغة الفرنسية، حيث نشطت في الانتخابات الطلابية. في عام 1971، التحقت بكلية الآداب، جامعة القاهرة. بدأت في العمل الصحفي منذ أول سنوات دراستها بالجامعة وذلك ككاتبة في مجلة روز اليوسف.

وظلت تعمل في روز اليوسف لأكثر من عقدين، في قسم "أفيش" المختص بصور من الحياة في نهاية المجلة.
ومن المعلوم أنه فى كل كتابات ماجدة الجندى، ومنذ بدايتها الصحفية فى أوائل سبعينيات القرن الماضى يتبدى لك بوضوح ذلك الشوق العارم للوصول إلى حياة أكثر عدلا وإنسانية.


كتاب "كما تدور عجلة الفخار"

 

وكانت دار "العين" للنشر والتوزيع، قد صدرت كتاب تحت عنوان "كما تدور عجلة الفخار" للكاتبة ماجدة الجندى.

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