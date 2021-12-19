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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي من الأردن: نثمن دور الملك عبد الله في دعم العمل العربي المشترك

صدى البلد

استقبل عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس نواب المملكة الأردنية الهاشمية، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الملكة، وذلك قبيل بدء أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثالث والتي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس المقبل.

 

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بما يضمن الأمن القومي العربي والحفاظ على مقدراته لما له من مكانة عالية ومقدّرة على المستوى العربي، فضلا عن جهوده في الدفاع عن القضية الفلسطينية كونه صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة بالقدس الشريف.

 

وأكد "العسومي"، حرص البرلمان العربي على تعزيز علاقات التنسيق ‏والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب الأردني كون المملكة عضو فاعل في منظومة العمل العربي المشترك، والعمل على الإرتقاء بها إلى أعلى المستويات خدمةً لقضايا الأمة العربية، مثمنا جهود مجلس النواب الأردني في تعزيز العلاقات البرلمانية العربية.

 

وتأتي استضافة المملكة لجلسة البرلمان العربي، امتداداً لجهوده المثمرة في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وباعتباره منبرا عربيا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

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