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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كأس العرب.. أمير الكويت يبعث برقيتي تهنئة لـ قطر والجزائر

أمير الكويت يبعث
أمير الكويت يبعث برقيتي تهنئة لـ قطر والجزائر

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، عبر فيها عن خالص تهانيه له وللشعب القطري بنجاح بطولة كأس العرب (فيفا 2021) التي استضافتها قطر.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الشيخ نواف الأحمد بالاستعدادات والترتيبات الكبيرة التي وفرتها الدوحة للفرق المشاركة في جميع الملاعب والمرافق التي أعدت لهذا الحدث المهم والتي لاقت ثناء الجميع وأسهمت في إنجاح هذه البطولة وتحقيق الأهداف الرياضية المنشودة، وبالروح الرياضية العالية التي تحلت بها جميع الفرق الرياضية وبالأداء المميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.

 

ومن جهة أخرى، بعث أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تهانيه بفوز المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب (فيفا 2021) لكرة القدم التي استضافتها قطر الشقيقة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.

 

وأشاد الشيخ نواف بالروح الأخوية العالية التي تحلت بها جميع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة وبالتنافس الأخوي رفيع المستوى بين الفرق المشاركة وبمستوى الأداء الفني الرفيع الذي أداه المنتخب الجزائري والذي أهله للفوز بكأس البطولة.

 

وحصد قائد المنتخب الجزائري ياسين براهيمي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد مساهمته في تتويج فريقه بلقب كأس العرب، كما نال أيضا جائزة الحذاء الفضي، فيما نال مواطنه يوسف بلايلي جائزة الكرة الفضية، بينما ذهبت جائزة الكرة البرونزية إلى نجم منتخب قطر أكرم عفيف.

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