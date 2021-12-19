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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تشديد الالتزام بالجداول الزمنية بمشروع سور مجرى العيون.. تنفيذ 2000 وحدة سكنية ومول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51 ألف م2.. ونقل مخلفات وصلت لـ 2 مليون جنيه

تطوير سور مجرى العيون
تطوير سور مجرى العيون

شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروع سور مجرى العيون فى أقرب وقت، حيث أنه جارٍ تنفيذ باقى العمارات،  ويشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة، تضم 1924 وحدة سكنية، و18 وحدة تجارية بالدور الأرضى ببعض العمارات، بجانب تنفيذ مول تجارى إدارى ترفيهى على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسى مكشوف أمام المول.

 

تصميمات خاصة

 

ومن جانبه قال المهندس محمد الدسوقي، مدير مشروع تطوير سور مجرى العيون وعين الصيرة، إن المنطقة كانت عبارة عن عشش وورش لدبغ الجلود مليئة بالروائح الكريهة، موضحاً أنه تم نقل الأهالى إلى منطقة آمنة، وتوفير فرص عمل لهم.


وأوضح محمد الدسوقى، نقل 2 مليون متر مكعب من المخلفات فى بداية أعمال التطوير، ثم عمل التصميمات لتتناسب مع القاهرة التاريخية، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 95 فدانا.

ولفت الدسوقى، إلى أن المشروع ينقسم إلى مشروعين، الأولى عبارة عن منطقة عمارات 79 عمارة، و المشروع الثاني مول تجارى وترفيهى.

 

كما كشف عبد الرحيم عباس، مدير تطوير سور مجرى العيون، خطوات تطوير سور مجرى العيون، قائلا: المنطقة كانت تسمى "منطقة المدابغ"، ولكن فور توجيهات الرئاسية بتطوير المنطقة تم نقل كافة المدابغ إلى منطقة الروبيكي.

 

وأضاف "عبد الرحيم عباس" خلال تصريحات له" فور نقل المدابغ، قامت الدولة بإزالة وهدم كافة العشوائيات المتواجدة داخل المنطقة، وبدأ العمل على تطوير وتصميم الموقع.


وأوضح مدير تطوير سور مجرى العيون أن مساحة منطقة سور العيون تصل إلى 95 فدان، منوها بأن هيئة تطوير العشوائيات قامت بإزالة تراكمات ومخلفات وصلت إلى 2 مليون متر مكعب.


وأشار إلى أن منطقة سور مجرى العيون يحتوي على 79 عمارة ومول ترفيهي، وتصميم العمارات والمول تم على الطريقة الإسلامية، لتناسب تاريخ المنطقة الإسلامي مشددا على أن العمل داخل المنطقة يتم من بـ خبرات وتصميمات مصرية 100%.

الأسكان وزارة الاسكان المجتمعات العمرانية مشروع سور مجرى العيون سور مجرى العيون مشروع تطوير سور مجرى العيون عين الصيرة

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