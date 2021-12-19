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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد تأخر عربة الزفاف.. شاهد.. لحظة تحميل عروس على سيارة نصف نقل|فيديو

عروس
عروس

لحفلات الزفاف سمعة خاصة من حيث المشاكل والعقبات المفاجئة والتي لم تكن أبدا في الحسبان، مثل هذا اليوم العصيب الذي مرت به عروس مصرية.

فبمجرد انتهاء حفل الزفاف، تفاجأت العروس بعدم وجود سيارة مزينة بالورود لتقلها إلى المنزل، مما دفع عائلتها للجوء إلى حل سريع أثار جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أثار مقطع مقطع فيديو طريف جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق المقطع لحظة تحميل عروس بفستان الزفاف على سيارة نصف نقل.

والسبب المرفق بالمقطع أن سيارة الزفاف التي من المفترض أن تقلها إلى "عش الزوجية" كانت قد تأخرت، لذا اضطر العريس والمعازيم إلى رفعها على سيارة نصف نقل.

بدت العروس هادئة وراضية بالأمر الواقع وهي التي يجب أن تكون مميزة يعتني بها الجميع في هذه اللحظة، وفي حين مر المقطع بمرح على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودعوا للعروس بالسعادة والهناء، إلا أن البعض الآخر ألقى باللوم على العريس وعائلته، وأكدوا أنه لم يكلف خاطره للتأكيد على سيارة الزفاف أن تأتي في موعدها فقط، لكنه أيضا أنه لم يكلف نفسه بـ حمل العروس على السيارة وتركها لمن حولها.

https://www.instagram.com/reel/CXlhPPfoXGm/?utm_medium=copy_link

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