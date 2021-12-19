بريطانيا تسجل 12 ألف إصابة جديدة بـ أوميكرون خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا خلال 24 ساعة يوم الأحد.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا على حسابها بموقع "تويتر" إنه تم تسجيل 12133 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" خلال اليوم الماضي.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بمتحور "أوميكرون" في بريطانيا إلى 37101 إصابة.

من جانبه، أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد أن سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا أصبحت هي السائدة في المملكة المتحدة.

وقال في تصريحات تليفزيونية إن الوزارة سجلت صباح السبت 85 حالة إصابة بـ"أوميكرون" بين المرضى الراقدين في مستشفيات بريطانيا.

وأضاف الوزير البريطاني أن التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات بريطانيا لخطر ضغط شديد للغاية في المسقبل المنظور.

وأشار جاويد إلى أن الحكومة تدرس حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في بريطانيا على خلفية تنامي الإصابات بمتحور أوميكرون، مضيفا أن السلطات لا تزال بانتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة، لكنه حذر من أن التمهل في اتخاذ إجراءات احترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

ويوم أمس السبت، أعلن رئيس بلدية لندن صادق خان، حالة "حدث كبير" في العاصمة البريطانية جراء انتشار أوميكرون.

ويتم إعلان حالة "الحدث الكبير" عند وقوع أمر تنتج منه سلسلة عواقب خطيرة تتطلب اتخاذ إجراءات خاصة، والهدف هو دفع السلطات في لندن إلى التكاتف ودعم بعضها البعض للحد من اضطراب الخدمات في المدينة.