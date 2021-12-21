حكاية مرسيدس "الحنزيرة" مع أحمد زكي فى هذا الفيلم الشهير | صور

" كنت أعرف أسماء ورثة السر ولكن الشك كان ينتابني عن مدى أهمية هذه العملية عندهم في غمرة ذلك الصراع"، لم يكن بالسهل على أية فنان العبور فوق هذه الأرض المليئة بالأشواك والخوف، فقد كانت مهمة شبه مستحيلة لم ولن يستطع أحد خوضها سوى شخصية أسطورية كالامبراطور أحمد زكي، الذي أبدع في تجسيد هذه الشخصية المركبة والدور المعقد الذي اعتقدنا بأنها بالفعل شخصية حقيقة تم تصوير مشاهد حية لها، إنها رائعة فيلم "أرض الخوف".

فيلم "أرض الخوف"

دارت أحداث فيلم "أرض الخوف" في حقبة ستينيات القرن الماضي حيث بداية انتشار فئة تجار المخدرات، ومحاولات الشرطة المصرية للوصول إلى رأس الأفعى المدبرة لكثير من عمليات هذه التجارة الممنوعة وذلك عن طريق زرع أحد الضباط الماهرين وسطهم، فوقع الإختيار على الضابط يحيى "أحمد زكي" بعد وضعه تحت جميع الاختبارات الصعبة والدقيقة التي نجح في جميعها، وهنا أصبح شخصية جديدة تدعى آدم أبو دبورة من أكبر تجار المخدرات والمواد الممنوعة ولا يعلم حقيقته وسر هذه العملية سوى مجموعة صغيرة من من الضباط.

فيلم "أرض الخوف"

وبالطبع لأنه آدم أبو دبورة من أكبر تجار المواد الممنوعة فكان يجب أن يمتلك سيارة من أثمن إصدارات حقبة ستينيات وسبعينيات القرن الماضي فكانت السيارة MERCEDES BENZ W115، هذه السيارة التي حملت شعار النجمة الألمانية العريقة MERCEDES BENZ، هذه الشركة ذات التاريخ العريق صاحبة ابتكار أول سيارة تعمل بمحرك بنزين لمبتكرها ومؤسس الشركة كارل بنز، ولكن يعتبر التأسيس الفعلي لمرسيدس بنز في العام 1926 بمشاركة جوتليب دايملر وفيلهيلم مايباخ.

فيلم "أرض الخوف"

منذ نشأة الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ ودائمًا ما تأخذ إصداراتها العديد من الألقاب،وخاصة بين المصريين المعروف عنهم إطلاق الأسماء الغريبة والطريفة على كل ما سثير إعجابهم فقد أطلقوا على السيارة MERCEDES BENZ W115 لقب السيارة الـ"خنزيرة" وذلك نظرا لتشابه المقدمة والمصابيح الأمامية لهذه السيارة بوجه الخنزير.

فيلم "أرض الخوف"

بدأت الشركة الألمانية مرسيدس بنز MERCEDES BENZ في طرح السيارة MERCEDES BENZ W115 بداية من العام 1968، وظل خط إنتاجه مستمرا حتى إصدار اخر نسخة منه في العام 1976، وظل هذا الطراز متصدرا قائمة السيارات الأكثر مبيعا في السوق العالمية للسيارات طيلة فترة إنتاجه، ومازال ينافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يبلغ حوالي 80 ألف جنيه ويتوقف سعرها هذا بالطبع حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم "أرض الخوف"

وكانت قد استمدت السيارة الملقبة بالـ"خنزيرة" MERCEDES BENZ W115 قوتها من خيارين من المحركات، المحرك الأول منها مكون من 4 أسطوانات، يأتي بسعة 2000 سي سي، أما المحرك الثاني فهو مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

فيلم "أرض الخوف"

يُذكر أنه كان قد شارك الإمبراطور أحمد زكي بطولة فيلم أرض الخوف مجموعة من كبار النجوم، يأتي من بينهم "سامي العدل، عزت أبو عوف، عبد الرحمن أبو زهرة، حمدي غيث، فيدرا، مخلص البحيري، أحمد كمال، زينة، صفوة، فتحي عبد الوهاب، ثريا إبراهيم، صفاء الطوخي، مهجة عبد الرحمن، راندا البيشاني"، ومن تأليف و إخراج داوود عبد السيد، وتم عرض فيلم أرض الخوف لأول مرة بدور العرض السينمائية في 15 مارس من العام 2000.