أقوى من تويوتا BZ4X.. لكزس تكشف تفاصيل طراز RZ450e موديل 2023

لكزس تكشف عن مجموعة نقل طرازها الجديد BZ450e

كشفت شركة لكزس، الذراع الأكثر فخامة لشركة تويوتا موتورز الأم، عن تفاصيل طرازها الكهربائي الخاص من خط إنتاج RZ.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، أكدت لكزس أن طرازها الكهربائي المنتظر سيحمل اسم لكزس RZ450e لسنة 2023 وسيأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات Direct4 الجديد مع محرك ثنائي وحرصت العلامة التجارية على نشر مزيد من الصور للهيكل الخارجي للسيارة لكنها لم تعلن أية تفاصيل خاصة بالمقصورة الداخلية.

ما هو معروف حتى الآن عن نظام Direct4 الخاص بمجموعة نقل الحركة أنه سيزين الجهة الخلفية من الطراز RZ من خلال شارة تحمل حروفه، وهو نظام دفع يعتمد على محرك أمامي وخلفي بمخرجات قوة إجمالية 200 حصان وعزم دوران 221 رطل قدم، الشركة لم تعلن حتى الآن إجمالي مخرجات القوة بشكلها النهائي حتى الآن ولكن المحركات الثنائية والنظام الجديد من المتوقع أن يكون أقوى من تويوتا bZ4X ذات المحرك المزدوج، كل محرك يزأر بقوة 107 حصان وبإجمالي قوة 215 حصان.

على الجانب الآخر تظهر الصور الحديثة التي نشرتها لكزس أن طراز RZ450e بنفس شكل ولغة تصميم طراز تويوتا BZ4X وشقيقتها سوبارو سولتيرا، كما أنها تأتي بنفس الحجم والأبعاد أيضا من ناحية الطول والعرض والارتفاع وتوفير 5 مقاعد للركاب، لكن من المؤكد أن تبدع لكزس لتقديم مقصورة داخلية فاخرة وأنيقة مستخدمة مواد غالية الثمن والجودة، لتنافس بقوة تويوتا وسوبارو.

من المفترض أن تنافس لكزس BZ450e طرازات مثل نيسان آريا و فورد موستنج ماك E و أودي Q4 e-tron و تسلا موديل Y.

من المرجح أن يبدأ سعر لكزس BZ450e موديل 2023 من 50 ألف دولار للفئة الأساسية وطرحها في الأسواق في وقت ما من 2022، وستكشف لكزس تباعا مزيد من التفاصيل مع الربع الأول للعام القادم، مثل قائمة الأسعار المختلفة وفئات التجهيز المختلفة.