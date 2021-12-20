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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط ثلوج على سانت كاترين .. والسياح يصعدون جبل موسى للمشاهدة

الثلج الخفيف بسانت
الثلج الخفيف بسانت كاترين

تعرضت مدينة سانت كاترين اليوم لسقوط أمطار خفيفة علي قمم الجبال وبعض مناطق ووديان المدينة واكتسبت المدينة باللون الأبيض الخفيف فجر اليوم  وذابت الثلوج مع طلوع الشمس.


وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين  أن المدينة تعرضت لسقوط ثلوج خفيفة  لم تأثر علي الحركة السياحية أو حركة التنقل في المدينة مشيرا  أن سياح مصريين  وسياح أجانب قدموا لسانت كاترين وصعود جبل موسى لمشاهدة تساقط الثلوج علي قمم الجبال.

  وأضاف العناني أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدينة لإزالة  الثلوج التي تعوق حركة المرور في حال سقوطها بالمعدات الثقيلة .


وأكد رئيس مدينة سانت كاترين أن المدينة تشهد موجة من الصقيع وانخفاض درجة الحرارة إلي ما تحت الصفر مع تدفق الرحلات السياحية لمشاهدة أجواء سانت .

وأضاف  الشاب صالح عوض  من قبيلة الجبالية أن الثلج سقط  بشكل بسيط سرعان ما ذاب  مع طلوع الشمس مشيرا إلى أن جميع السكان يترقبون سقوط الثلوج وينتظرون مثل فرحة العيد لان بعد سقوط الثلوج يحل الدفء  وتملأ خزانات المياه الجوفية.

 وكانت استعدت مدينة سانت كاترين  لموسم الثلوج الذي يطلق عليه بدو سانت كاترين موسم " الرصوصة" حيث تخفض درجة الحرارة لتحت الصفر مئوية ويعيش الأهالي أجواء أوربا وموسكو في درجة حرارة تحت الصفر و تتساقط الثلوج فوق قمم الجبال تكتسي المدينة باللون الأبيض.


وكانت شهدت مدينة سانت كاترين  الأيام الماضية  انخفاض في درجة الحرارة وصلت ل ٤ درجة تحت الصفر وسط توقعات لسقوط الثلوج في بداية موسم الشتاء.


وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الطقس بارد جدا ووصلت درجة الحرارة لتحت الصفر مشيرا إلي أن السكان يلجأون لتشغيل المدفئة وإشعال النيران في الحطب طوال الليل .
من جانبه أكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين أن درجة الحرارة انخفضت في سانت كاترين امس مشيرا إلي أنها سجلت بالنهار ٧ درجات وليلا ٤ تحت الصفر وأضاف العناني أن الأرصاد الجوية أشارت إلي وجود منخفض جوي كبير هذا الأسبوع ترتب عليه سقوط أمطار وسيول علي معظم مدن المحافظة مشيرا إلي أن الأرصاد تتوقع سقوط ثلوج علي مدينة سانت كاترين .
وأضاف العناني أن المدينة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار والسيول والثلوج عن طريق تطهير مخرات السيول ومراجعة موقف البحيرات والسدود تجهيز المعدات الثقيلة لفتح الطرق في حالة تراكم الثلوج في الطرق والشوارع .


ويتابع عشاق السفاري والثلوج حالة الطقس لزيارة سانت كاترين في أجواء مختلفة ومشاهدة تساقط الثلوج علي قمم الجبال وممارسة العاب التزحلق علي الجليد حيث تكتسي المدينة باللون الأبيض كالعروس وسط الجبال .
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تحت الصفر

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سقوط ثلوج سانت كاترين تحت صفر

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