أمسية سينمائية عن بطولات أكتوبر بمركز ثروت عكاشة الثقافي.. صور

أقام مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز امسية سينمائية عن بطولات حرب اكتوبر، مساء أمس الأحد بمركز ثروت عكاشة بمدينة السينما بالهرم .

وتضمنت الأمسية عرض فيلم "تحية لمقاتل مصري" للمخرج صلاح التهامي فيلم " صائد الدبابات" للمخرج خيري بشارة . جاء ذلك وسط حضور جماهيرى من الشباب وكان ابرز الحضور الفنان فادى صبري والمنتج الفنى رجب ابراهيم.



وعقب عرض الفيلمين أقيمت ندوة بمشاركة اللواء أركان حرب / محمد عبد القادر من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ادارها الكاتب والناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة الثقافي.

يذكر أن الفعاليات تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع الحضور.

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