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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شرطة البيئة تضبط 21 طن أسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة

أرشيفية
أرشيفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

و اضطلعت الإدارة بحملة بنطاق مديريتى أمن (أسيوط – القليوبية ) بالتنسيق مع الجهات المختصة أسفرت جهودها عن ضبط (66) قضية .

ففى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والأعلاف الحيوانية تم ضبط (3) قضايا (مركز للأدوية البيطرية – شركة للتنمية الزراعية – مخزن أسمدة زراعية( بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن أسيوط للمضبوطات بلغت (21٫5 طن أسمدة ومخصبات زراعية – 1535 عبوة أدوية بيطرية – 1500 عبوة مبيدات زراعية بدون ترخيص) .

وفى مجال الطب البيطرى تم ضبط (8) قضايا (6 محال جزارة – ثلاجة - مطعم ) بنطاق مديرية أمن القليوبية ، للمضبوطات بلغت (809 كيلو جرام لحوم بدون بيانات مذبوحة خارج المجزر).  

وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (55) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن أسيوط، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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