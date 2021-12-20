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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نشر ثقافة السلام والتسامح

مجلس الشباب المصري يطلق الدورة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدني

صدى البلد


تحت عنوان دور منظمات المجتمع المدني في نشر السلام أطلق
مجلس الشباب المصري الدورة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدني برئاسة د. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء  الدورة الثالثة من منتدى منظمات المجتمع المدني وذلك بمشاركة لفيف من الشخصيات العامة المتمثلة في د. هاجر أبو جبل رئيسة الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام والسفير أحمد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، د. غادة همام مديرمكتب مؤسسة هيئة دياكونيا، د. بلقيس أبو أصبع مستشار مكتب المبعوث الأممي في اليمن ومستشارة لدى الأمم المتحدة ، د. ليلى موسى رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية بمصر  والسفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الرصد ومتابعة الأزمات بجامعة الدول العربية  والكاتب الصحفي عزت إبراهيم وأحمد الغنام سكرتير الشباب باتحاد عمال مصر بجانب مشاركة عدد ممثلي من السفارات الدولية هولندا، سنغافورة، كازاخستان، بولندا، إيطاليا، السويد وبمشاركة أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني 
وفي ذلك السياق  صرح د. محمد ممدوح أن النسخة الثالثة  من منتدى منظمات المجتمع المدني  لعام 2021 تأتي بمثابة تتويج  لنجاح دورتين من المنتدى على مدار الخمس سنوات الماضية وذلك لمناقشة أحد أهم القضايا على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية وهى قضية السلام والتسامح وأشار إلى أن  النسخة الثالثة من المنتدى ضمت منظمات مجتمع المدني، الهيئات الدولية، السفارات، اتحادات نقابية، وصناع سياسات، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء، بالإضافة لعدد من  الشخصيات العامة، وذلك بهدف تطوير رؤية حول دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة السلام والتسامح من خلال سلسلة من الحوارات المعمقة والنقاشات المفتوحة وأوضح إلى أن  ضيف شرف الاحتفالية هذا العام هو المجلس العالمي للتسامح والسلام برئاسة معالي أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي السابق نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه المجلس العالمي في نشر ثقافة التسامح داخل جميع البلدان 
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني المركزية المشهرة وفق القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ وتعديله بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ويمتلك سجل كبير من المشروعات التنموية .

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